Интересное 04 декабря 2023, 18:52 Путин на ВДНХ осмотрел макет бункера для наблюдения за ядерными испытаниями Президенту Путину показали макет бункера для наблюдения за атомными испытаниями РИА «Новости»

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Президенту Владимиру Путину во время посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ показали часть экспозиции, посвященной атомной отрасли. В частности, глава государства осмотрел макет бункера, из которого в годы СССР наблюдали за испытаниями первой отечественной атомной бомбы.

В ходе осмотра экспозиции, посвященной зарождению атомной отрасли в Советском Союзе, Путина сопровождал главный редактор телепрограммы «Страна Росатом» Михаил Полунин.

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В ходе осмотра макета бункера он нажал на планшете на кнопку, после чего на экране проиграли взрыв, за которым можно было наблюдать через щель в стене.

«Расстояние было 10 километров, но щели не было — там все было засыпано землей. Земля затряслась, они почувствовали», — рассказал Полунин.

Также главе государства продемонстрировали макет первой советской атомной бомбы.

В ходе посещения выставки «Россия» Владимир Путин принял участие в церемонии награждения премии «Волонтер года». Он вручил приз лучшему волонтеру, которым в 2023 году стала создатель детского волонтерского отряда «Юннаты из „Ростка“» Наталья Аминева.