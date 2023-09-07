Интересное 07 сентября 2023, 19:13 Путешественник Ковалевский похвалил работу австралийской спасательной службы

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Участник экспедиции Евгений Ковалевский, чей катамаран затонул после нападения акул у берегов Австралии, похвалил местную спасательную службу. Об этом сообщили на сайте телеканала «Звезда».

Он и второй участник экспедиции Станислав Березкин потеряли один баллон и один руль из двух после атаки хищников, судно начало постепенно тонуть. На помощь им пришли филиппинские матросы, в течение полутора часа они пытались подтянуть катамаран веревками.

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Ковалевский отметил, что австралийская спасательная служба сработала безупречно, а филиппинцы встретили его с Березкиным как своих.