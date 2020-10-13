«Пустая трата воды». Производители денима призвали не стирать джинсы

Качественную пару джинсов вообще не нужно стирать в машине, поскольку такой способ чистки приводит к повреждению материала и является «пустой тратой воды». Об этом заявил гендиректор американской марки Levi’s Чип Берг.

Берг также добавил, что избавляется от загрязнений на своих брюках с помощью зубной щетки, пишет Independent.

Сотрудники британской марки высококачественного денима Hiut считают, что джинсы следует стирать не раньше, чем через полгода после покупки.

А вот производитель джинсовой одежды Nudie Jeans, шуточно призывает вообще не стирать джинсы. Причина такому призыву в «аромате» нестиранных штаннов. По словам представителя компании, он скорее всего, «поднимет мертвого из могилы. Однако это определенно запах победителя».

Работники других крупных производителей денима предложили альтернативу машинной стирке. Например, они советуют положить джинсы на ночь в морозильную камеру. По их словам, это поможет избавиться от бактерий. Еще один нестандартный способ чистки — это оставить джинсы на открытом воздухе под солнцем или же применить спреем, который нейтрализует загрязнения и неприятный запах.