Пуровский район примет участие в акции «Блокадный хлеб»

Пуровский район присоединился к акции «Блокадный хлеб», посвященной жителям и защитникам блокадного Ленинграда. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Мероприятие состоится завтра, 27 января. В этот день блокада города была полностью снята. В поселке Пуровске участникам акции будут раздавать 125 граммов хлеба — именное такое количество в день раздавали жителям города в период осады.

«872 дня блокады. Это трагическая история нашего государства, которую надо помнить. Блокадный хлеб — знак памяти. Если летом 1941-го выдавали по 800 граммов на человека, то в декабре суточная порция уменьшилась до 125 граммов. Символические куски черного хлеба мы готовим для наших жителей», — рассказал глава Пуровска Владимир Никитин.