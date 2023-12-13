Интересное 13 декабря 2023, 11:06 Пулковская обсерватория: метеорный поток Геминиды можно увидеть до 17 декабря

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В России метеорный поток Геминиды можно будет увидеть в две первые декады декабря. Об этом сообщил RT со ссылкой на Главную (Пулковскую) астрономическую обсерваторию РАН.

Наблюдать поток можно уже с 4 и до 17 декабря, но своего пика он достигнет завтра, 14 декабря. Пока ученые говорят о благоприятных условиях для наблюдения.

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«Максимум его активности наступит на следующий день после новолуния, так что свет Луны не помешает любоваться Геминидами. Поток будет озарять небо всю ночь, пока видно созвездие Близнецов», — объяснили в обсерватории.

Там добавили, что россияяне могут полюбоваться яркими звездами без специальных приборов. Для этого нужно уехать подальше от города.

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