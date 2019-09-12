Пухлый енот из Кемерово покорил американцев. Видео

Хозяева заранее оговариваются, что Тема ползает не потому, что жирненький, а потому что он иногда любит поползать.

«Самый быстрый способ повысить охват — выложить Тему, который ползёт на животе. Для тех, кто с нами недавно — Тема ходит, бегает, прыгает, но иногда любит и поползать. Делает он это не потому, что „раскормили так, что животное ходить не может“, а потому что нравится и ему, и вам», — написал хозяин енота.

После такого освещения жизни животного в иностранной прессе, за его жизнью следят более 214 тысяч подписчиков со всего мира.

«Где вырос этот енот. Должно быть, там неограниченное количество конфет», — пишет американец.

Несмотря на то, что хозяин предупредил, что Тема обычный енот, у которого все нормально с передвижением, большинство пользователей все-таки осудили хозяев. Сотни человек обвинили их в жестоком обращении с животными и упрекнули остальных комментаторов в беспечности, потому что — «это вообще не смешно, животное не должно так выглядеть».