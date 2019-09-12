  • Пухлый енот из Кемерово покорил американцев. Видео

    12 сентября 2019, 23:28

    Наталья Жуковская

    Пухлый, если не сказать больше, енот по кличке Тема, который вместе с хозяевами живет в Кемерово, стал звездой не только Рунета, но и всего мира. После публикации в New York Post видео, где Тема просто ползет по полу, пользователи буквально залайкали животное.
    Пухлый енот из Кемерово покорил американцев. Видео

    Хозяева заранее оговариваются, что Тема ползает не потому, что жирненький, а потому что он иногда любит поползать.

    «Самый быстрый способ повысить охват — выложить Тему, который ползёт на животе. Для тех, кто с нами недавно — Тема ходит, бегает, прыгает, но иногда любит и поползать. Делает он это не потому, что „раскормили так, что животное ходить не может“, а потому что нравится и ему, и вам», — написал хозяин енота.

    После такого освещения жизни животного в иностранной прессе, за его жизнью следят более 214 тысяч подписчиков со всего мира.

    «Где вырос этот енот. Должно быть, там неограниченное количество конфет», — пишет американец.

    Несмотря на то, что хозяин предупредил, что Тема обычный енот, у которого все нормально с передвижением, большинство пользователей все-таки осудили хозяев. Сотни человек обвинили их в жестоком обращении с животными и упрекнули остальных комментаторов в беспечности, потому что — «это вообще не смешно, животное не должно так выглядеть».