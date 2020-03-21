«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу «Вечерний Ургант»

Евровидение-2020 отменили, но «пухляш» из клипа Little Big, который должен был отправиться на конкурс вместе с коллективом, продолжает танцевать и радовать телезрителей. Актер Дмитрий Красилов станцевал в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Танцор импровизировал под музыку из заставок различных шоу, которые выходят на Первом канале. В интервью Ивану Урганту Красилов рассказал, что заниматься танцами он стал благодаря маме. По его словам, именно она когда-то привела его на прослушивание. Танцор вспомнил, что очередь была настолько большая, что ему захотелось уйти, но мама нашла аргумент, ради которого Дмитрий остался.

«Она мне сказала, вот сейчас зайдешь туда, сделаешь все, что тебе скажет тетя, выйдешь, пойдем домой и я куплю тебе мороженое. Все! Дима ждет, делает все, что угодно», — шутливо признался Красилов. Он также рассказал, что занимается хореографией уже 18 лет.

Международный музыкальный конкурс Евровидение-2020 отменили из пандемии коронавируса. Россию должна была представлять рейв-группа Little Big с песней Uno.

Клип российской группы на песню Uno набрал более 15 миллионов просмотров на YouTube. Видеоролик коллектива стал самым популярным среди участников Евровидения-2020. Букмекеры говорили, что группа войдет в пятерку лучших. Планировалось, что вместе с музыкантами поедет выступать и «пухляш».