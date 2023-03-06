Интересное 06 марта 2023, 05:07 Пугавшего жителей Приморья тигра отпустили на волю Центр «Амурский тигр» показал выпуск на волю пугавшего жителей Приморья тигра

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Амурского тигра, который беспокоил жителей сразу нескольких сел в Приморском крае, выпустили в дикую природу в Красноармейском районе. Об этом сообщила пресс-служба центра «Амурский тигр». Новость сопроводили небольшим роликом, на котором хищник убегает в лес.

Тигра отловили в ночь на 2 марта. Животное осмотрели вернули в дикую природу после того, как убедились, что он не истощен и у него нет травм.

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Как отметили представители центра, участок, где тигра выпустили на волю, подобрали заранее. Это было место в малонаселенной местности Красноармейского района с большой плотностью копытных животных, также там нет других самцов.

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«По данным мониторинга 2022–2023 годов, здесь еще есть места, незанятые самцами, несмотря на то, что в прошлом году одного тигра здесь уже выпустили», — сообщил заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Алексея Сурового.

В сообщении также указано, что тигр за зиму 2021-2022 и 2022–2023 годов убил 34 собаки. Как добавили в центре, не у всех из них были хозяева.

Белый медведь пытался выпросить у людей еду в Енисейском заливе на территории Красноярского края. Животное пришло к экипажу атомного ледокола «Вайгач» и устроило представление. Кадры попали в сеть.