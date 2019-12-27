Птица уронила рыбу на машину и разбила лобовое стекло

Уолстон возвращалась домой, когда на ее автомобиль упал большой сом, которого уронила пролетающая птица. По словам женщины, она заметила крупную хищную птицу, которая в когтях зажимала рыбу, за некоторое время до инцидента.

«Я подумала, что это большая рыба даже для ястреба. А потом птица сбросила ее прямо на мое лобовое стекло, оно разбилось», — поделилась с журналистами Уолстон.

Американка рассказала, что в первую очередь она подумала о том, что осколками от разбившегося стекла может порезаться ее трехлетняя дочь — девочка находилась на заднем сидении автомобиля. Но осколки не долетели до ребенка, девочка не пострадала. По словам самой Уолстон, ее малолетняя дочь даже не испугалась.

На место аварии быстро приехали родственники женщины. Вместе с Резой они решили отыскать рыбу, чтобы сотрудники страховой компании поверили в истинную причину, по которой разбилось стекло. Поскольку сома от удара отбросило достаточно далеко от автомобиля, его поиски затянулись. Но в итоге рыба была найдена.

Уточняется, что, возможно, крупного сома на автомобиль Уолстон уронил белоголовый орлан. Эта птица считается в США национальным символом.