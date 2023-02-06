Интересное 06 февраля 2023, 23:57 Психотерапевт Уайли рассказала, какие признаки свидетельствуют о тревожности в отношениях Врач Уайли заявила, что желание проверить переписки партнера говорит о тревожности

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Некоторые люди во время отношений могут испытывать сильное чувство тревожности. Психотерапевт Эрин Уайли рассказала, как распознать подобное состояние. Об этом сообщило издание «Профиль» со ссылкой на Good Housekeeping.

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По словам специалиста, постоянная проверка социальных сетей своего партнера может говорить о повышенной тревожности. Кроме того, беспокойным людям свойственно регулярно устраивать скандалы в отношениях. Подобное поведение помогает им избавиться от внутреннего напряжения, написал Nation News.