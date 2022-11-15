15 ноября 2022, 22:18
Психотерапевт Толоконин рассказал, как тело может предупреждать об опасности
Организм человека способен давать определенные сигналы. Такое явление называется «телесная интуиция». Психотерапевт, основатель психосоматической клиники Артем Толоконин рассказал, как интерпретировать эти знаки. Об этом сообщили aif.ru.
«Телесная интуиция ― это способность человека получать информацию об окружающем мире в обход логики и привычных шести чувств», — пояснил Толоконин.
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Специалист пояснил, что некоторые люди сталкиваются с резким учащением пульса и потливостью ладоней. Он рассказал, что таким образом организм сигнализирует о стрессе или опасности, написал «Царьград».
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