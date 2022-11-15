Интересное 15 ноября 2022, 22:18 Психотерапевт Толоконин рассказал, как тело может предупреждать об опасности

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Организм человека способен давать определенные сигналы. Такое явление называется «телесная интуиция». Психотерапевт, основатель психосоматической клиники Артем Толоконин рассказал, как интерпретировать эти знаки. Об этом сообщили aif.ru.

«Телесная интуиция ― это способность человека получать информацию об окружающем мире в обход логики и привычных шести чувств», — пояснил Толоконин.

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Специалист пояснил, что некоторые люди сталкиваются с резким учащением пульса и потливостью ладоней. Он рассказал, что таким образом организм сигнализирует о стрессе или опасности, написал «Царьград».

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