Психотерапевт рассказала, как сохранить здоровые отношения

Семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, как сохранить гармоничные отношения с партнером. По ее словам, в диалоге стоит избегать рекомендаций. Гораздо лучше доносить свою точку зрения в формате обсуждения, передала «Вечерняя Москва».

«Если возникают конфликтные ситуации — стараемся договариваться. Можно говорить о своих чувствах, переживаниях, но ни в коем случае нельзя обвинять партнера. Не нужно оскорблять, переходить на личности и указывать, как стоит другому человеку поступить», — отметила эксперт.

Наумова заявила, что если в диалоге быть категоричным, то партнер может обидеться и намеренно поступить наоборот. Часто нежелание соглашаться с партнером возникает в результате детских травм, так как родителям свойственно указывать.

Лучше всего задавать партнеру наводящие вопросы, наталкивая на мысль о правильности решения. В таком случае решение будет взвешенным и не спровоцирует конфликт.