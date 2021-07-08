Психотерапевт рассказал, откуда берется абьюз в отношениях

Насилие в отношениях — к сожалению, часто встречающееся явление. Психотерапевт Татьяна Кащенко рассказала РИА ФАН, откуда берется насилие между партнерами и что делать тем, кто оказался в таких отношениях.

Специалист отметила, что в отношениях, в которых происходит физическое насилие, уже точно нет любви. Однако насилие появляется в отношениях постепенно. Проявлять психологическое или физическое насилие могут не только мужчины, но и женщины — чаще всего к насилию начинает прибегать закомплексованный и неуверенный в себе партнер.

«Мужчины бьют женщин — это факт, но женщины тоже бьют мужчин. Справедливости ради, давайте говорить, что это обоюдная, печальная, некрасивая история», — отметила Кащенко.

Она рассказала о паттерне, когда в абьюзивные отношения вступают люди, у которых в детстве были подобные отношения с родителем противоположного пола. Такие люди могут подсознательно искать агрессивного, склонного к насилию партнера.

Кащенко отметила, что выйти из таких отношений бывает непросто. Но может помочь терапия и прорабатывание проблемы со специалистом.

«Какой же выход? Если она ходит на терапию, она понимает, что это фигура отца, прорабатывает это и выбирает другого», — привела пример психотерапевт.