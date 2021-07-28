Психотерапевт назвал «сиюминутной блажью» прихоть родителей дать ребенку необычное имя

Врач-психотерапевт и писатель Наталья Толстая рассказала, почему родители дают детям необычные имена. По ее словам, они совсем не думают о дальнейшей судьбе ребенка, это просто «сиюминутная блажь». Об этом рассказал News.ru.

Эксперт подчеркнула, что родителей не волнует, как ребенок будет жить в дальнейшем с экзотическим именем. Родители в момент придумывания больше заботятся о себе, нежели о судьбе своего чада. Редкое имя помогает выделиться из толпы, но это происходит раньше, чем ребенок того захочет.

Толстая добавила, что, например, мультфильм, в честь персонажа которого назвали ребенка, может выйти из моды, а что будет в дальнейшем, никто не знает. «Кричащие» имена любят актеры и музыканты, хотя вполне могут жить и с обычными, заключила эксперт.