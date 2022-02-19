Психотерапевт назвал привычки россиян, программирующие на бедность

Психотерапевт Анна Стори рассказала, что мешает многим людям достигать успеха. Она отметила, что часто они отказываются от хорошей работы, интересных знакомств и других подобных вещей из-за неуверенности.

По данным агентства «Прайм», она отметила, что у всех есть внутренний голос, который заставляет отказываться от начинаний. Внутренний критик — пояснила Стори. Некоторым людям он мешает принимать решения, которые могут улучшить их жизнь. Например, заставляет отказаться от работы мечты.

«Условия прекрасные, зарплата намного выше теперешней и работа интересная, вы давно хотели специализироваться именно в этой области. Но что-то вас остановило — и вы остались на надоевшей, но привычной работе», — заключила психотерапевт.

Также психолог Марина Гладышева рассказала, что стресс и негативные эмоции провоцируют набор веса. Люди, недовольные своей жизнью, начинают заедать это чувство и часто налегают на десерты.

Она напомнила о пирамиде потребностей по Маслоу. На нижнем уровне там физиологические потребности и безопасность. В стрессе человек лишается чувства безопасности и «стремится закрыть самое основное, что его пугает».