Психотерапевт назвал привычки россиян, программирующие на бедность
Психотерапевт Стори рассказала, что мешает достижению целей
Психотерапевт Анна Стори рассказала, что мешает многим людям достигать успеха. Она отметила, что часто они отказываются от хорошей работы, интересных знакомств и других подобных вещей из-за неуверенности.
По данным агентства «Прайм», она отметила, что у всех есть внутренний голос, который заставляет отказываться от начинаний. Внутренний критик — пояснила Стори. Некоторым людям он мешает принимать решения, которые могут улучшить их жизнь. Например, заставляет отказаться от работы мечты.
«Условия прекрасные, зарплата намного выше теперешней и работа интересная, вы давно хотели специализироваться именно в этой области. Но что-то вас остановило — и вы остались на надоевшей, но привычной работе», — заключила психотерапевт.
Также психолог Марина Гладышева рассказала, что стресс и негативные эмоции провоцируют набор веса. Люди, недовольные своей жизнью, начинают заедать это чувство и часто налегают на десерты.
Она напомнила о пирамиде потребностей по Маслоу. На нижнем уровне там физиологические потребности и безопасность. В стрессе человек лишается чувства безопасности и «стремится закрыть самое основное, что его пугает».