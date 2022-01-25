Психотерапевт Мостовая рассказала, как приметы помогают в сдаче экзаменов

Иногда с помощью примет студенты лучше сдают экзамены. Психотерапевт Людмила Мостовая рассказала, каким образом приметы помогают учащимся. Об этом сообщил «Царьград».

Специалист подчеркнула, что с помощью суеверий люди борются с излишней тревожностью. Она отметила, что использовать такие методы стоит в том случае, если для вас это несет благоприятный эффект. Однако не стоит придавать ритуалам слишком большое значение и надеяться исключительно на них.

«Если я положу пятак под пятку, даже не очень хорошо выучив предмет, этот ритуал дает некоторое облегчение и уверенность в себе. Обойдя черную кошку на дороге, вы внушаете себе, что избежали опасности и теперь все будет хорошо», — пояснила Мостовая.