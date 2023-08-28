Интересное 28 августа 2023, 22:50 Психотерапевт Мейкпис посоветовала не критиковать, а обращаться к партнеру с просьбой

Читать 360tv в

В общении с партнером стоит воздержаться от открытой критики. Лучше обращаться к нему с просьбами. Такой информацией поделился психотерапевт из Лос-Анджелеса Эбигейл Мейкпис, сообщила Lenta.ru.

Критика может негативно сказаться на отношениях, а также испортить самооценку вашего партнера.

Реклама

«Если мы хотим, чтобы наши партнеры вели себя иначе, нужно обращаться к ним с конкретными просьбами», — отметила Мейкпис.

Например, если партнер часто опаздывает, лучше не ругать его, а попросить предупреждать о том, что он задержится, написал «ФедералПресс».