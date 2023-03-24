Интересное 24 марта 2023, 11:17 Психотерапевт Маккензи рассказала, как раскрыть женскую чувственность

Читать 360tv в

Многие женщины из-за психологических установок не могут получить полноценное удовольствие от интимных отношений с партнером. О том, как раскрыть свою чувственность, рассказала психотерапевт Кейт Маккензи в беседе с Metro.

По словам специалиста, зачастую женщины не испытывают никаких приятных ощущений во время близости из-за непонимания своего тела.

Реклама

Психотерапевт посоветовала каждый день уделять минимум полчаса на изучение собственного тела и записывать все возникающие чувства в дневник, сообщила «Общественная служба новостей».

Реклама