18 мая 2023, 18:16
Психотерапевт Кумов: на формирование полезных привычек потребуется около 66 дней
Полезные привычки помогут поддержать здоровье, повысить продуктивность и избавиться от хронических стрессов. О том, за какой промежуток времени их можно сформировать, рассказал врач-психотерапевт Михаил Кумов в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, закрепление таких привычек требует от человека определенной выдержки и усилий. В среднем на их формирование может уйти около 66 дней, отметил врач.
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Как сообщил сайт Daily Moscow, полезные привычки в виде регулярных занятий спортом и правильного питания улучшат настроение и качество жизни в целом.
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