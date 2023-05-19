19 мая 2023, 21:55
Психотерапевт Крашкина рассказала о причинах апатии в солнечные дни
Психотерапевт Крашкина заявила, что апатия в летние дни может быть связана с СХУ
Причиной апатии в солнечные дни может являться синдром хронической усталости. Такой информацией поделилась врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина. Об этом сообщило РИАМО.
Специалист пояснила, что подобное состояние можно спутать с депрессией или ипохондрией. Однако в его основе лежат совершенно другие причины. Среди них — вирусные и бактериальные инфекции, стресс и авитаминоз. Иногда в качестве причин могут быть аутоиммунные заболевания, написала «Экономика сегодня».
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«Это соматическое заболевание, требующее лечения», — пояснила врач.
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