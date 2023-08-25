Интересное 25 августа 2023, 10:02 Психотерапевт Крашкина: люди делятся на аудиалов, визуалов и кинестетиков

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Все люди разнятся по трем основным каналам общения с миром и делятся на аудиалов, визуалов и кинестетиков. Об этом сообщила врач-психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, люди познают окружающий мир через звуки, зрительный анализатор или на ощупь.

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Так, например, визуал может спокойно работать при звучащей музыке, тогда как любые посторонние звуки будут нарушать концентрацию и сосредоточенность аудиалов, добавила Крашкина.