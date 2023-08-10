Интересное 10 августа 2023, 21:12 Психотерапевт Фомин заявил, что аудиокниги действуют на человека расслабляюще

Читать 360tv в

Количество продаж аудиокниг в России увеличилось на 33%. Врач-психотерапевт, психолог Евгений Фомин рассказал, как такой формат воздействует на психику человека, сообщила «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, аудиокниги вводят человека в состояние расслабления. При этом эффект от них выше, чем от бумажных аналогов. Однако очень важно обращать внимание на жанр книги, которую человек слушает: некоторые из них, напротив, держат психику в напряжении.

Реклама

«Если человек любит триллеры или ужасы, то они держат его психику в тонусе и напряжении. А если выбирает более легкую для восприятия литературу, например, художественную, то она действительно может его успокоить и расслабить», — отметил Фомин.