Интересное 09 февраля 2023, 22:18 Психотерапевт Файнзильберг рассказал, из-за чего люди боятся стоматологов Психотерапевт Файнзильберг заявил, что люди боятся стоматологов из-за стереотипов

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Многие люди боятся походов к стоматологам. Российский психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал, с чем это связано. Об этом сообщило «Радио 1».

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По словам медика, в головах многих людей плотно засели стереотипы о том, что лечение зубов — болезненный процесс. Однако сейчас медицина шагнула на новый уровень. Благодаря современному оборудованию лечение зубов может пройти совершенно безболезненно, написали Nation News.