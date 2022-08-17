Психотерапевт Амусин объяснил, каким образом цвета влияют на характер человека

Психотерапевт Георгий Амусин в беседе с «ФедералПресс» объяснил, каким образом характер и чувства человека можно определить по цветам. По словам эксперта, цвета влияют на зрительное восприятие определенными базовыми рифами головного мозга.

«Цветовая гамма соответствует не только внутреннему миру и ощущениям, она влияет на зрительное восприятие определенными базовыми рифами головного мозга», — сказал психотерапевт.

Амусин отметил, что у одного и того же человека в зависимости от времени суток и ситуаций цветовая гамма может меняться. Например, спокойными для восприятия считаются синий и зеленый цвета.

Черные цвет специалисты преимущественно связывают с пониженным настроением, а у подростков — с отторжением окружающего мира. Коричневый цвет и его оттенки предпочитает тот, кто сфокусирован на своих внутренних ощущениях.

Желтый и красный цвета чаще всего говорят об активности, а фиолетовый — о загадочности, волшебстве, магии, резюмировал психотерапевт.