Психологи заявили, что криптовалюты любят нарциссы, макиавеллисты и психопаты

К любви к криптовалютам в основном склонны нарциссы, макиавеллисты и психопаты. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Personality and Individual Differences.

По мнению медиков, таким людям, как правило, свойственно манипулирование. Также они обычно являются самовлюбленными, циничными, лживыми и жестокими.

Исследователи Квинслендского университета под руководством Бретт Мартин провели опрос, в ходе которого выяснили, что криптовалюты предпочитают в основном такие люди.