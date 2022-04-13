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    13 апреля 2022, 03:47

    Психологи заявили, что криптовалюты любят нарциссы, макиавеллисты и психопаты

    Арина Бобкова

    К любви к криптовалютам в основном склонны нарциссы, макиавеллисты и психопаты. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Personality and Individual Differences.

    По мнению медиков, таким людям, как правило, свойственно манипулирование. Также они обычно являются самовлюбленными, циничными, лживыми и жестокими.

    Исследователи Квинслендского университета под руководством Бретт Мартин провели опрос, в ходе которого выяснили, что криптовалюты предпочитают в основном такие люди.