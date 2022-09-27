Психологи рассказали, как узнать о проблемах ребенка | 360°

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Психологи рассказали, как узнать о проблемах ребенка

Психологи Третьякова и Шувалова посоветовали узнавать о проблемах ребенка через рисование

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Порой родители замечают, что ребенок столкнулся с какими-либо проблемами. Однако напрямую заданный вопрос не всегда дает какие-либо результаты. Доцент Финансового университета при правительстве России Антонина Третьякова и педагог-психолог и руководитель отделения «виртуальный класс» и преподаватель в школе программистов МШП Ирина Шувалова рассказали, как можно узнать о том, что происходит в жизни детей. Об этом сообщила «Газета.ru».

Третьякова подчеркнула, что часто дети проецируют волнующие вопросы через игры. Важно понаблюдать за тем, какой сценарий изображает ребенок. Не стоит перебивать его, однако можно задавать наводящие вопросы.

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«Пусть он проигрывает сценарий до конца — только в этом случае удастся дойти до корня проблемы», — рассказала специалист.

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Шувалова пояснила, что узнать об эмоциональном состоянии ребенка можно при помощи рисунков. Сесть за рисование стоит вместе с ним. Подсказывать, что именно изображать, не стоит, передали «Известия».

«Далее через разговор с ребенком о нарисованном получится выяснить, что происходит в его жизни», — посоветовала Шувалова.

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