Психологи рассказали, что мешает воспитать лидера

Оказывается, на лидерских качествах детей сказывается не только генетическая предрасположенность, но и то, как вели себя с ребенком родители. Гиперопека в детстве может свести к нулю способность человека стать лидером.

Как сообщило ВВС, психологи считают, что чрезмерная защита уменьшает шансы ребенка занять главенствующее положение в обществе. Речь идет о так называемых родителях-вертолетах, которые подобно воздушному судну, всегда находятся рядом со своим чадом, «зависая» над ним. Они контролируют все процессы и вмешиваются в любую ситуацию, которую считают критической. Иными словами, они отбирают у ребенка нож вместо того, чтобы научить им пользоваться.

Частный клинический психолог и приглашенный эксперт Квинслендского технологического университета Джудит Лок заявила ВВС, что благие намерения родителей могут сделать ребенка менее уверенным в себе и неспособными самостоятельно справляться с трудностями.

По ее мнению, родителей-вертолетов легко распознать по трем признакам. Они чрезвычайно отзывчивы к нуждам ребенка, необыкновенно нетребовательны в одной ситуации и крайне требовательный в другой. Такие родители считают, что их ребенок всегда прав, делают для него все, и искренне считают, что его сверстники должны всегда ему уступать. В то же время, они ждут от своего чада неординарных достижений, тщательно контролируют его время, хотят быть его другом и находиться в постоянном контакте.

То есть, чем больше родители защищают подростка, тем меньше у него шансов проявить лидерский потенциал и чего-то добиться на самом деле. Избыточная опека сигнализирует детям, что они не могут о себе позаботиться. Их родители не доверяют им, что уж говорить о других.

Тем не менее, Джудит Лок считает, что не все потеряно, и человек может сам сформировать необходимые черты характера, даже если его родители были склонны к гиперопеке.

Начинать нужно с финансовой независимости, если это возможно. К тому же следует избегать искушения звонить родителям каждый раз, когда возникают проблемы. Нужно также стать более открытым для критики.

«Моя работа показывает, что те, кто подвергался чрезмерной защите, часто имеют завышенную самооценку и не справляются с конструктивной критикой. Чтобы вы могли совершенствоваться и прогрессировать, вы должны быть открыты для предложений», — уточнила Джудит Лок.

Она признала, что лидером в одночасье стать нельзя. Но в любом случае, человек, взявший свою жизнь под контроль, сможет получить навыки принятия решений и стать более независимым.