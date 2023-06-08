Интересное 08 июня 2023, 04:00 Психологи назвали четыре типа любителей порно Ученые Университета штата Огайо: порнографию смотрят четыре профиля людей Pexels

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Американские психологи выделили четыре группы людей по мотивации к просмотру порнографии. Данными поделились исследователи Университета Боуинг-Грин в Огайо в журнале Journal of Sex & Marriage Therapy.

Исследователи пригласили для участия в исследовании 400 человек, которые заполнили анкеты для оценки страха близости, социальной поддержки и одиночества. Также они прошли два опроса, связанных с использованием порнографии и мотивацией к ее просмотру.

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После анализа полученных данных, психологи выявили четыре профиля пользователей: немотивированные, смотрящие «порно для удовольствия», мотивированные и те, кто испытывает стресс при просмотре порно.

По словам исследователей, мотивированные обращаются к просмотру порнографии компульсивно.

«Этот профиль включал меньшее количество участников — 9%. У остальных особых проблем с использованием порнографии не зафиксировали», — указано в статье.

Результаты исследования дали новую информацию для размышления о причинах, по которым люди обращаются к просмотру порнографии, резюмировали исследователи.