Психологи нашли варианты подарков на 23 Февраля тем мужчинам, которые не считают этот день своим праздником

Психолог Иван Карнаух заявил, что все больше мужчин в последние годы не считают День защитника Отечества своим праздником. Они отказываются от подарков, поскольку не служили в вооруженных силах. Психолог Анна Варская считает, что мужчин необходимо «вернуть в колею», написал «ФедералПресс».

Специалист предлагает правильно расставлять акценты. Женщина может сказать своему любимому, что считает его своим собственным защитником, а в случае необходимости он сможет защитить семью и Родину.

«[Девушка] может сказать, что это традиция ее семьи — поздравлять мужчин с праздником, так как отношение к нему имеют ее отец, дед и брат. Поскольку она считает его близким человеком, то она его тоже поздравляет», — сообщила психолог.

Оба психолога отметили, что подарки в этот день необходимо дарить обязательно, вот только они не должны быть дорогими. Например, можно запланировать поход в кино или в кафе, купить спортэкипировку, аксессуар для автомобиля или что-то из одежды.

По словам Карнауха, сейчас нет ничего зазорного в том, чтобы подарить деньги.

«Тенденция такова: вручите нам деньги, а все подарки — лишние. Это не только у нас, но и в развитых странах. Многие подарки не распаковывают вообще, а уносят в магазин и сдают. Такое явление у нас имеет место», — заключил психолог.