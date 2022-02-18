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    18 февраля 2022, 11:41

    Психологи нашли варианты подарков на 23 Февраля тем мужчинам, которые не считают этот день своим праздником

    Оксана Лавнюженко

    Психолог Иван Карнаух заявил, что все больше мужчин в последние годы не считают День защитника Отечества своим праздником. Они отказываются от подарков, поскольку не служили в вооруженных силах. Психолог Анна Варская считает, что мужчин необходимо «вернуть в колею», написал «ФедералПресс».

    Психологи нашли варианты подарков на 23 Февраля тем мужчинам, которые не считают этот день своим праздником

    Специалист предлагает правильно расставлять акценты. Женщина может сказать своему любимому, что считает его своим собственным защитником, а в случае необходимости он сможет защитить семью и Родину.

    «[Девушка] может сказать, что это традиция ее семьи — поздравлять мужчин с праздником, так как отношение к нему имеют ее отец, дед и брат. Поскольку она считает его близким человеком, то она его тоже поздравляет», — сообщила психолог.

    Оба психолога отметили, что подарки в этот день необходимо дарить обязательно, вот только они не должны быть дорогими. Например, можно запланировать поход в кино или в кафе, купить спортэкипировку, аксессуар для автомобиля или что-то из одежды.

    По словам Карнауха, сейчас нет ничего зазорного в том, чтобы подарить деньги.

    «Тенденция такова: вручите нам деньги, а все подарки — лишние. Это не только у нас, но и в развитых странах. Многие подарки не распаковывают вообще, а уносят в магазин и сдают. Такое явление у нас имеет место», — заключил психолог.