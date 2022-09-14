Психологи Кашина и Аверина рассказали, что сексуальное влечение у женщин пропадает из-за ссор | 360°

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Психологи Кашина и Аверина рассказали, что сексуальное влечение у женщин пропадает из-за ссор

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Женщина может перестать хотеть секса из-за стресса и постоянных ссор. Такой информацией поделились психологи Татьяна Кашина и Светлана Аверина. Об этом сообщила Lenta.Ru.

Специалисты пояснили, что секс для многих женщин является вопросом доверия и уверенности в партнере. Однако в случае неурядицы в отношениях желание близости может пропасть, передало РИА ФАН.

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«Есть и другой вариант развития отношений, который не менее опасен. Люди в паре начинают воспринимать друг друга как лучших друзей, брата и сестру, родителя и ребенка, а такие роли не подразумевают сексуального влечения», — отметила Кашина.

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