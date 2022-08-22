Психолог Журавлева рассказала, как родителям общаться с детьми переходного возраста

С подростками в период пубертатного возраста порой бывает очень сложно общаться. Психолог Татьяна Журавлева дала советы родителям о том, как найти общий язык со своими детьми. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам специалиста, если у вас возникли проблемы в общении с детьми до начала переходного возраста, то необходимо постараться наладить их как можно скорее. Когда ребенок войдет в подростковый возраст, то помириться с ним будет намного тяжелее. Кроме того, важно выстраивать с ним диалог на равных.

«Общайтесь с детьми как со взрослыми, избегайте нотаций, критики, обвинений и советов. Отдайте детям часть ответственности за них. Не проверяйте уроки, не выбирайте вместо него секции, не покупайте одежду без него. Примите тот факт, что вы сейчас будете проходить этап сепарации», — пояснила специалист.

Кроме того, Журавлева посоветовала не лезть к детям с непрошенными советами. Ошибки являются нормальным жизненным событием и помогают взрослеть. Не стоит забывать и о похвале, а также о понимании. Это поможет сформировать здоровую самооценку у ребенка.