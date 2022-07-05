Психолог Журавлева рассказала, как парам решать конфликты без ссор

Мало какие пары не сталкивались с конфликтами. Как правило, ссоры возникают из-за неправильно выстроенной коммуникации. Таким мнением поделилась семейный психолог Татьяна Журавлева. Об этом сообщило NEWS.ru.

Эксперт подчеркнула, что многие жители России с трудом говорят о собственных чувствах. Она пояснила, что во время обсуждения проблемы, не стоит высмеивать доводы друг друга. Во время беседы с партнером стоит задать себе два вопроса: «Что происходит? Какие чувства я испытываю?».

«То, что вы говорите, должно быть понятно другому. Чаще всего то, что нас злит и обижает, партнер не делает из мотива вызвать именно такую реакцию у вас, но это все же вызывает у нас такие чувства. Если о них не сказать — он не поймет вашу реакцию на его действие», — пояснила Журавлева.

Она рассказала, что при беседе со своей второй половинкой стоит описать то, что испытываете вы, не обвиняя в своих чувствах партнера. Важно говорить «я чувствую раздражение, когда кто-то опаздывает» вместо «ты меня раздражаешь своим опозданием».