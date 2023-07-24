Интересное 24 июля 2023, 19:06 Психолог Жаркова рассказала, какие люди предпочитают дачный отдых Психолог Жаркова заявила, что дачный отдых предпочитают люди с желанием контроля

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Дачный отдых чаще всего предпочитают люди, которые стремятся контролировать «маленький кусочек природы». Таким мнением поделилась психолог Ксения Жаркова. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист пояснила, что во время жизни в крупных городах многие люди испытывают сильный стресс и тревогу. При этом работа на даче отлично успокаивает и наполняет новыми силами и эмоциями.

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«Нас тянет, потому что нам нужно разгружать наш мозг. В городе наш мозг все время в напряжении. Нам нужно как-то разгружаться», — пояснила она.