24 июля 2023, 19:06
Психолог Жаркова рассказала, какие люди предпочитают дачный отдых
Психолог Жаркова заявила, что дачный отдых предпочитают люди с желанием контроля
Дачный отдых чаще всего предпочитают люди, которые стремятся контролировать «маленький кусочек природы». Таким мнением поделилась психолог Ксения Жаркова. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Специалист пояснила, что во время жизни в крупных городах многие люди испытывают сильный стресс и тревогу. При этом работа на даче отлично успокаивает и наполняет новыми силами и эмоциями.
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«Нас тянет, потому что нам нужно разгружать наш мозг. В городе наш мозг все время в напряжении. Нам нужно как-то разгружаться», — пояснила она.
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