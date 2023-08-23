Интересное 23 августа 2023, 22:42 Психолог Зберовский призвал россиян не пугать детей школой

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Родителям не стоит пугать детей школой при подготовке к первому классу, заявил психолог, доктор наук Андрей Зберовский. Об этом сообщило РИАМО.

Специалист отметил, что многие родители говорят будущим школьникам о том, что им будет тяжело во время учебы. Ребенку будет тяжело привыкнуть к процессу, если он будет ассоциировать школу с какими-то ограничениями, написал «ФедералПресс».

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Детям важно объяснять, что с началом учебы они обретут новых друзей, опыт и статус. Родителям стоит делиться своим позитивным опытом.