Интересное 24 августа 2023, 00:01 Психолог Зберовский: прививать детям семейные ценности надо на своем примере

Читать 360tv в

Чтобы воспитать ребенка приверженцем семейных ценностей, важно демонстрировать их на собственном примере. Такой информацией поделился психолог, доктор наук Андрей Зберовский. Об этом сообщило РИАМО.

По словам специалиста, если родители счастливы друг с другом и совместно проводят много времени, то ребенок вдохновляется таким образом жизни и начинает мечтать о крепкой и дружной семье. Когда он войдет в подростковый возраст, важно объяснить ему азы взаимоотношений между мужчиной и женщиной, написал «Петербургский дневник».

Реклама

«В подростковом периоде, когда уже ребенку становится 14, 16, 18 лет, безусловно, важно обозначить базовые азы семьи о том, что семья — это форма взаимоотношений между мужчиной и женщиной, где есть взаимное доверие, взаимная прозрачность, взаимная сексуальная совместимость, взаимное планирование, наличие общих целей», — отметил Зберовский.