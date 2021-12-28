Психолог Заргарова рассказала, как убедить ребенка попросить нужный подарок на Новый год

0И160ногда бывает так, что родители уже приобрели подарок для ребенка, однако в письме Деду Морозу он просит совершенно иную вещь. Детский психолог Полина Заргарова рассказала, как убедить малыша попросить на Новый год полезный подарок. Об этом сообщил сайт «Пятого канала».

По словам специалиста, стоит постараться сохранить у ребенка ощущение волшебства. Именно оно помогает вызвать детскую радость от подарка, передал сайт kp.ru.

«Радость — это ожидание чего-то. Долго ожидая какой-либо предмет, ребенок испытает радость от его получения», — заявила специалист.

При этом психолог подчеркнула, что дарить слишком дорогие подарки не стоит, так как дети не особо осторожно относятся к вещам и могут легко разбить их, испортить или потерять. При этом переживания по этому поводу будет испытывать в основном взрослый.

«Дети очень подвержены внушению и большинство рекламы рассчитано именно на них. Но если предложить ребенку куклу, то он обязательно ответит отказом. А если как бы невзначай поделиться, какую красивую куклу ваша коллега купила для своей дочки, то ребенок обязательно захочет такую же», — отметила специалист.