Интересное 29 марта 2023, 14:08 Психолог Забурмах рассказала, почему важно правильно выбирать место работы Психолог Забурмах: идти туда, где модно работать или больше платят — неправильно

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Семейный психолог Мария Забурмах в разговоре с «ФедералПресс» объяснила, почему каждому человеку необходимо ответственно подходить к выбору профессии.

Специалист считает, что не стоит идти работать туда, где много платят или место считается престижным, если вас оно не привлекает.

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«Я убеждена: Бог второго сорта не делает. Даже если человек прямо сейчас не ощущает какого-то особенного таланта, какая-то деятельность для него явно в радость», — сообщила психолог.

Найдя свое место, у человека появляется дополнительная энергия и желание работать, буквально лететь на работу на крыльях. Ему нравится общаться с коллегами, и работа для него становиться не наказанием, а приятным времяпрепровождением, добавила Забурмах.

На любимой работе человек раскрывается и становится более продуктивным, заключила психолог.

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