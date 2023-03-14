Интересное 14 марта 2023, 13:54 Психолог Выжва посоветовала школьникам перед подготовкой к экзаменам попробовать метод релаксации Джекобсона

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Метод релаксации Джекобсона снимает мышечное напряжение, и человек расслабляется. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» рассказала психолог Лариса Выжва, комментируя способы повышения стрессоустойчивости в период подготовки школьниками к ОГЭ и ЕГЭ.

«Я также советую метод прогрессивной мышечной релаксации Джекобсона. Это, как говорится, панацея от всех бед, потому что снимает мышечное напряжение, человек расслабляется», — сообщила специалист.

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В расслабленном состоянии у человека стресс становится менее выраженным. В таких ситуациях, как экзамены, людям следует сохранять ясный, четкий, рациональный ум, добавила Выжва.

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Не стоит забывать и о полноценном питании, следить за режимом труда и отдыха и посещать спортивный зал.