Интересное 09 августа 2023, 22:56 Психолог Вихристюк посоветовала показывать детям «Смешариков» вместо «Барби»

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В России необходимо производить мультфильмы с позитивными героями вместо тех, которые предлагает Запад. Таким мнением поделилась руководитель Центра экстренной психологической помощи МГППУ Ольга Вихристюк. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, ребенок выбирает те игрушки, которые он увидел в сказках и мультфильмах. Министерство культуры должно заниматься созданием позитивных героев во всех сферах. Среди подходящих для детей мультфильмов специалист выделил «Маша и Медведи», «Смешарики» и «Чебурашка».

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«На мой взгляд, это позитивное движение в сторону того, чтобы были правильные герои, правильные сказочные персонажи для наших детей. Но их должно быть больше», — отметила Вихристюк.