Интересное 01 августа 2023, 17:50 Психолог Василькова заявила, что отец должен качественно проводить время с ребенком

Читать 360tv в

В среднем московские отцы проводят со своими детьми 35 минут в день. Психолог, эксперт по коммуникациям Татьяна Василькова заявила, что важно не количество проведенного времени, а качество. Об этом сообщил «Абзац».

По словам специалиста, детям будет достаточно и 15 минут в день. Однако в этот момент отец должен полностью погружаться в интересы ребенка, поддерживать его, показывать, что он его любит.

Реклама

Василькова подчеркнула, что дети могут чувствовать внимание папы даже на расстоянии. Например, в том случае, если родитель часто отлучается в командировки. Однако отец должен регулярно звонить и писать ребенку. Также очень важно хорошее отношение матери к супругу. Ей стоит поддерживать сильный и светлый образ главы семьи.