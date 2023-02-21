Интересное 21 февраля 2023, 00:00 Психолог Васильева рассказала, как быть, если дети дерутся друг с другом Психолог Васильева посоветовала развести детей по разным комнатам в случае драки

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Часто дети в семьях начинают конфликтовать между собой, порой доходя до драки. Таким образом они проявляют ревность к родителям. Психолог Олеся Васильева рассказала, как разрешить конфликт. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, если случилась ссора, стоит развести детей по разным комнатам и дать каждому свой набор игрушек или других предметов. Также во время ссоры нельзя говорить детям, что они должны любить друг друга.

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«Лучше выразить понимание, например, сказать, что вы видите, что они не поделили игрушки, что вы понимаете их злость и чувствовали бы себя так же на месте ребенка», — пояснила Васильева.

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