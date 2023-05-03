Интересное 03 мая 2023, 18:29 Психолог Валерий Гут рассказал, как выявить энергетического вампира Психолог Гут: характерным признаком воздействия вампиров являются плохое настроение

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Кандидат психологических наук Валерий Гут в разговоре с изданием Pravda.Ru рассказал, какие перемены в вашем настроении указывают на то, что вы пообщались с энергетическим вампиром.

Как рассказал специалист, чаще всего после общения с «кровопийцами» люди испытывают раздражение, упадок сил, плохое настроение и нервозность, написало ИА Nation News.

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При этом психолог добавил, что не всегда энергетический вампир высасывает энергию с оппонента осознанно.

«Чаще бывает, что человек, страдающий от собственного бессилия или какой-то внутренней пустоты, тянет ресурсы из близких, потому что попросту не умеет добывать их другим, более экологичным способом», — резюмировал Гут.