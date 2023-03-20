Интересное 20 марта 2023, 16:29 Психолог Валерий Гут объяснил, что означает кризис среднего возраста Психолог Гут: кризис наступает вместе с переоценкой имеющегося жизненного опыта

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Кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут в разговоре с изданием Pravda.Ru рассказал, что чаще всего кризис среднего возраста наступает после 30 лет и связан он с переоценкой имеющегося жизненного опыта.

Некоторые люди, пытаясь преодолеть кризис, резко меняют имидж или работу, другие ищут нового партнера или переезжают в другу страну. Специалист считает, что такие резкие изменения в жизни лишь усугубляют состояние. Люди пытаются бороться со следствием, а не с самой причиной проблемы.

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«От кризиса не стоит убегать: в этот момент важно произвести ревизию тех сфер жизни, в которых есть нестыковки. <…> В этот период открываются новые возможности для переосмысления своей жизни, помогающие впустить в нее то, что важно», — добавил специалист.

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