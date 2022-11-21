Интересное 21 ноября 2022, 22:42 Психолог Усанова объяснила, как побороть подростковую жесткость Психолог Усанова: доброжелательность поможет побороть подростковую жестокость

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В последнее время стало появляться все больше информации об эпизодах подростковой жестокости. Доктор психологических наук, профессор Московского института психоанализа Ольга Усанова рассказала, как справиться с таким поведением у детей. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Специалист назвала подростковую жестокость серьезной проблемой для общества. По ее словам, чтобы побороть это явление, необходимо проявлять доброжелательность по отношению к подросткам. Кроме того, стоит выделять их положительные качества.

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Усанова рассказала, что многие дети подросткового возраста становятся жестокими из-за атмосферы в окружающем мире. Интернет-пространство должно стать более безопасным

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