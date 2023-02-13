Интересное 13 февраля 2023, 23:36 Психолог Унгар рассказал, как укрепить отношения в паре Психолог Унгар посоветовал смотреть фильмы с партнером, чтобы укрепить отношения

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Совместный просмотр фильмов помогает улучшить отношения в паре. Такой информацией поделился семейный психолог Майкл Унгар, сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Psychology Today.

По словам специалиста, лучше всего для совместного просмотра подходят романтические фильмы или телевизионные драмы.

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Вопреки распространенному заблуждению мужчины положительно относятся к таким картинам. Это стало известно из опроса, проведенного Канзасским государственным университетом в США.

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