Психолог указал на ошибки женщин на начальном этапе отношений

Александр Шахов отметил, что в первую очередь раздражает легкомысленность и поверхностное отношение к проблемам. По его словам, мужчинам не нравится глупость и стремление слепо следовать общественным шаблонам. Также им не нравится, когда девушки начинают выяснять серьезность намерений своего спутника.

«И вопросы — любит ли он детей, сколько детей хочется. Это очень раздражает, потому что в самом начале отношений неуместно задавать их», — объяснил специалист.

По его словам, сильный пол раздражается, если женщина ведет себя «как капризная принцесса». Шахов посоветовал не быть слишком претенциозной и требовательной. Также мужчины не любят, когда им навязывают свою философию, религию или мировоззрение.

Психолог назвал табу в темах для разговора на первом свидании.

«Первое табу — это разговор о своих болячках и проблемах. То есть нельзя жаловаться. Конечно, необходимо сказать, какой у вас семейный статус. Но нет необходимости рассказывать о детях, о маме, о взаимоотношении в семье. Это тоже пугает мужчин, потому что вы должны понимать, что мужчины на первом свидании не думают о серьезных отношениях, они прежде всего хотят понять, насколько комфортно с женщиной общаться и насколько будет приятен с ней секс», — объяснил Александр Шахов.

Он настоятельно порекомендовал не говорить с мужчинами о своих бывших партнерах. По словам эксперта, разговоры о бывших спутниках могут испортить ваши нынешние отношения. Он объяснил, что мужчина всегда хочет ощущать себя лучше предыдущего партнера женщины, а если он обнаружит, что это не так, это может вызвать у него неприязнь, ревность, ощущение неполноценности. По словам специалиста, данные чувства могут перенестись на саму женщину.

Психолог посоветовал девушкам на первом свидании избегать яркого макияжа, вечерних нарядов и «показной театральности». Александр Шахов отметил, что мужчины сопротивляются макияжу, для них это представляется обманом. По его словам, самый надежный способ понравиться человеку — это живо общаться, расспрашивать о нем, интересоваться его жизнью и слушать.