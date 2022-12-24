Интересное 24 декабря 2022, 00:04 Психолог Турилова рассказала, как не чувствовать себя одиноким в Новый год Психолог Турилова предложила расставить приоритеты, чтобы не чувствовать одиночество

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Бывает так, что Новый год приходится встречать в одиночестве. Психолог Алла Турилова рассказала, как не грустить из-за этого факта. Об этом сообщили «Невские новости».

Специалист пояснила, что в столь печальный период жизни человеку необходимо проанализировать ситуацию и понять, как он оказался в одиночестве в праздники.

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Обычно, отметила Турилова, человек сам выбирает отсутствие общения. Возможно, ему просто комфортно находиться в таком состоянии.

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«Можно перефразировать, изменив слово „одиночество“ на „свобода“. И мы получаем совершенно другой результат. Когда я свободен, я обращен к себе, прислушиваюсь к своим желаниям, ориентируюсь на свои потребности, открыт к экспериментам», — пояснила специалист.