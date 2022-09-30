Психолог Тропманн рассказала, почему некоторые женщины хотят отношений с женатыми | 360°

Интересное 30 сентября 2022, 16:26 Поделиться Telegram

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Viber Психолог Тропманн рассказала, почему некоторые женщины хотят отношений с женатыми

Читать 360tv в

Некоторые женщины часто заводят отношения с женатыми мужчинами. Психолог Светлана Тропманн рассказала, с чем связано такое явление. Об этом сообщила Lenta.Ru.

По словам специалиста, часто такое поведение связано с желанием добиться острых ощущений. Они считают свободных мужчин слишком скучными, передало РИА ФАН.

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«Женатый мужчина все время будоражит и непредсказуем: придет ко мне или останется на выходных с женой? Догадывается ли его жена о чем-то или ей намекнуть? Элемент игры и риска — вот что держит женщин, с их собственных слов, рядом с женатыми», — рассказала Тропманн.

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