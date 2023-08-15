Интересное 15 августа 2023, 22:39 Психолог Токарчук заявила, что отчим не должен игнорировать детей своей жены

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Если мужчина решил жениться на женщине, у которой есть дети, он не должен их игнорировать. Такой информацией поделилась психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук, сообщила «Газета.Ru».

Специалист пояснила, что мужчина, присоединяясь к семье с ребенком, берет на себя определенные обязательства. Важно заранее обговорить с ним, какую роль он будет играть в воспитании детей.

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К примеру, он может участвовать в воспитании наравне с матерью, брать на себя часть ответственности или же быть в жизни ребенка формально.

«В целом выбор стратегии воспитания зависит от того, насколько отчим готов включить ребенка жены в свою жизнь», — отметила Токарчук.