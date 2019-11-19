Психолог связал любовь к «красивым» номерам и чувство безнаказанности

Миллионы мимо бюджета. Зачем продавать «красивые номера» через Госуслуги Подробнее

«Эти люди больше нарушают. Хотя я статистики такой не знаю, но самоуверенность, понты — подталкивают человека [к агрессивному вождению]», — заявил Радзиховский.

По его мнению, такие водители чувствуют себя безнаказанными, когда нарушают ПДД.

Психолог не связал тягу к «красивым» номерам с каким-либо расстройством психики, но признал, что это явление относится к сфере социальной психологии.

«Если ваши знакомые так себя ведут или склонны этому завидовать, то вы этим воспользуетесь. Если в вашем окружении это склонны воспринимать как дурь, то вряд ли дураком захотите себя выставить», — пояснил эксперт.